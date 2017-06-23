Venture Beat: Samsung представит смартфон Galaxy Note 8 в конце сентября, цена составит €999

Компания Samsung готовится выпустить свой самый дорогой смартфон. Она рассказала своим партнёрам, что розничная цена модели Galaxy Note 8 составит €999, сообщает Venture Beat.

По предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 18.5:9. Как и в случае линейки Galaxy S8, дисплей будет безрамочным, плавно перетекающим в боковые грани. Общими также будут и процессоры: Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835. Зато объём оперативной памяти увеличен до 6 ГБ. Предполагается, что Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung, оснащённым двойной основной камерой. Каждая камера получит 12-мегапиксельный сенсор и независимую оптическую систему стабилизации изображения. Объективы размешены горизонтально – слева от вспышки и сенсора сердечного ритма. А справа от камеры на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч. Аппарат получит ряд программных улучшений, призванных повысить удобство работы в режиме многозадачности, а также больше функций для цифрового пера S Pen (перевод целых предложений, конвертации валют). Также упоминается возможность закрепления рукописных заметок на постоянно активном дисплее.

Официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Note 8 запланирована на вторую половину сентября. Устройство будет доступным в чёрном, синем и золотистом вариантах цветового исполнения корпуса.

Источник: Venture Beat