Верховная Рада предоставила существенные льготы украинской авиационной промышленности до 2025 года

Любой, кто следит за политическими новостями (а не следить за ними в нашей стране просто невозможно) уже в курсе, что сегодня ночью Верховная Рада Украины поработала просто ударными темпами. Самой главной «заслугой» народных избранников стал принятый бюджет на 2017 год, однако и помимо этого ВРУ смогла принять ряд интересных законопроектов и других актов.

Так, целых 253 депутата проголосовало за изменения в раздел ХХ Переходных положений Налогового кодекса по поводу поддержки отрасли самолетостроения. Согласно данному документу авиационной промышленности Украины до 2025 года предоставляются льготы на производство.

В частности, до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты НДС операции по ввозу товаров для нужд самолетостроения. На этот же период субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий, а также на уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты.

Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на научно-исследовательские и конструкторские работы, создание или переоснащение технической базы, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий.

Напомним, что только вчера в Киеве был представлен новейший украинский транспортный самолет АН-132D от ГП «АНТОНОВ». На церемонии выкатки первого опытного образца летающей машины из цеха предприятия присутствовал президент Украины Петр Порошенко и представители заказчика из Королевства Саудовская Аравия. Самолет АН-132D был разработан и построен в рекордно короткие сроки — за полтора года, при этом в «ГП Антонов» рассчитывают, что на данную модель будет спрос порядка 260-290 самолетов до 2035 года.

Источник: ЛІГА.net