Верховная Рада предоставила существенные льготы украинской авиационной промышленности до 2025 года

Верховная Рада предоставила существенные льготы украинской авиационной промышленности до 2025 года

Любой, кто следит за политическими новостями (а не следить за ними в нашей стране просто невозможно) уже в курсе, что сегодня ночью Верховная Рада Украины поработала просто ударными темпами. Самой главной «заслугой» народных избранников стал принятый бюджет на 2017 год, однако и помимо этого ВРУ смогла принять ряд интересных законопроектов и других актов.

Так, целых 253 депутата проголосовало за изменения в раздел ХХ Переходных положений Налогового кодекса по поводу поддержки отрасли самолетостроения. Согласно данному документу авиационной промышленности Украины до 2025 года предоставляются льготы на производство.

В частности, до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты НДС операции по ввозу товаров для нужд самолетостроения. На этот же период субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий, а также на уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты.

Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на научно-исследовательские и конструкторские работы, создание или переоснащение технической базы, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий.

Напомним, что только вчера в Киеве был представлен новейший украинский транспортный самолет АН-132D от ГП «АНТОНОВ». На церемонии выкатки первого опытного образца летающей машины из цеха предприятия присутствовал президент Украины Петр Порошенко и представители заказчика из Королевства Саудовская Аравия. Самолет АН-132D был разработан и построен в рекордно короткие сроки — за полтора года, при этом в «ГП Антонов» рассчитывают, что на данную модель будет спрос порядка 260-290 самолетов до 2035 года.

Источник: ЛІГА.net

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