Верховная Рада приняла законопроект №4159 о доступе к инфраструктуре, который должен помочь развитию телекоммуникационных сетей в Украине

На сегодняшнем вечернем заседании Верховной Рады Украины 240 голосами «За» был принят Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» (№4159). Отметим, что еще один телеком-законопроект «Об электронных доверительных услугах» (№4685) был направлен на на доработку по результатам голосования после рассмотрения во втором чтении.

Законопроект №4159 разработан во исполнение Плана мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами на 2014-2017 годы. Данным законодательным актом регулируются отношения, связанные с установлением единых правовых основ доступа и использования инфраструктуры с целью развития телекоммуникационных сетей для удовлетворения потребностей потребителей телекоммуникационных услуг и развития информационного общества в Украине.

Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети для размещения технических средств телекоммуникаций с целью обеспечения развития информационного общества в Украине.

По мнению создателей проекта, его принятие позволит:

оптимизировать и значительно уменьшить капитальные затраты операторов связи на развитие (модернизацию) телекоммуникационных сетей;

сделать вложения инвестиций в развитие телекоммуникационных сетей более привлекательными и эффективными, а сроки их освоения значительно короче;

ускорить внедрение новых услуг на телекоммуникационных сетях и повысить качество существующих;

повысить уровень доступа потребителя к телекоммуникационным услугам, увеличение количества и качества таких услуг.

Законом устанавливаются полномочия государственных органов, в том числе по разработке и утверждению методик определения платы за доступ к соответствующей инфраструктуре, правил/порядков по доступу к соответствующей инфраструктуре, требований к расположению технических средств телекоммуникаций на элементах соответствующей инфраструктуры; установлены виды платы, которые могут применяться при обеспечении доступа к инфраструктуре; определены права и обязанности юридических и физических лиц, в собственности (владении) которых находится инфраструктура, в том числе по обеспечению недискриминационного доступа заказчиков с целью создания равных условий использования элементов инфраструктуры.

Напомним, что вчера свое мнение по поводу принятия этого и других «телеком-законов» высказали представители украинских операторов мобильной связи Киевстар и lifecell.

Источник: ВРУ