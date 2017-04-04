Verizon объединит Yahoo и AOL в единую компанию Oath
Длительная история бренда Yahoo подошла к концу. В прошлом году оператор Verizon выкупил интернет-бизнес Yahoo, а теперь решил объединить его с другим своим интернет-активом – AOL. Объединённая компания получит название Oath, она будет создана после окончания всех формальностей, связанных с приобретение Yahoo. Предположительно, сделка будет закрыта в следующем месяце.
Billion+ Consumers, 20+ Brands, Unstoppable Team. #TakeTheOath. Summer 2017. pic.twitter.com/tM3Ac1Wi36
— Tim Armstrong (@timarmstrongaol) 3 апреля 2017 г.
Об объединении Yahoo и AOL в единую компанию заявил в Twitter главный исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong). Он заявил, что объединённая компания Oath получит «более миллиарда клиентов, более 20 брендов и неудержимую команду».
Компания Yahoo отказалась комментировать эту информацию. В то же время компания AOL выступила с коротким заявлением, подтверждающим слова Армстронга. В нём говорится, что летом 2017 года будет запущена одна из самых передовых цифровых компаний.
По данным осведомлённых источников, глава Yahoo Марисса Мэйер (Marissa Mayer) не присоединится к новой компании. Руководителем Oath станет нынешний главный исполнительный директор AOL Тим Армстронг.
- О покупке интернет-бизнеса Yahoo компанией Verizon стало известно летом прошлого года. Сумма сделки была заявлена на уровне $4,83 млрд.
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- Уже в начале 2017 года стало известно, что оставшуюся после продажи оператору Verizon часть компании Yahoo переименуют в Altaba.