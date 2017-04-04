Verizon объединит Yahoo и AOL в единую компанию Oath

Длительная история бренда Yahoo подошла к концу. В прошлом году оператор Verizon выкупил интернет-бизнес Yahoo, а теперь решил объединить его с другим своим интернет-активом – AOL. Объединённая компания получит название Oath, она будет создана после окончания всех формальностей, связанных с приобретение Yahoo. Предположительно, сделка будет закрыта в следующем месяце.

Об объединении Yahoo и AOL в единую компанию заявил в Twitter главный исполнительный директор AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong). Он заявил, что объединённая компания Oath получит «более миллиарда клиентов, более 20 брендов и неудержимую команду».

Компания Yahoo отказалась комментировать эту информацию. В то же время компания AOL выступила с коротким заявлением, подтверждающим слова Армстронга. В нём говорится, что летом 2017 года будет запущена одна из самых передовых цифровых компаний.

По данным осведомлённых источников, глава Yahoo Марисса Мэйер (Marissa Mayer) не присоединится к новой компании. Руководителем Oath станет нынешний главный исполнительный директор AOL Тим Армстронг.

Источник: The Verge, recode