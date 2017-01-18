Verizon продолжает бороться с Samsung Galaxy Note 7 в своей сети, в этот раз оператор ограничит звонки

Похоже, история с Samsung Galaxy Note 7 не совсем заканчивается. Несмотря на то, что отзыв устройств длится с сентября 2016 года, осталась отдельная каста смельчаков, которые, видимо, не сильно заботятся вопросом собственной безопасности и продолжают использовать Note 7 вопреки опасности возгорания устройства.

В разных странах и у операторов есть свои способы борьбы с такими пользователями. Где-то с помощью программных обновлений смартфон ограничили в зарядке, где-то вовсе выключить гаджет. Есть и гигантские штрафы за пронесение такого устройства на борт самолета. И все это помогло далеко не во всех случаях. Точной цифры не назвали, но только у Verizon есть тысячи пользователей Note 7 в сети.

Недавно оператор выпустил обновление, которое должно было выключить смартфон. Спустя месяц стало ясно, что пользователи это обошли и как ни в чем не бывало продолжают пользоваться «эксклюзивным» устройством. Поэтому в Verizon приняли другое решение, которое усложнит пользование: теперь с Note 7 (естественно, только в сети Verizon) можно будет позвонить либо в экстренную службу, либо на линию поддержки. Все остальные звонки автоматически переведут пользователя в суппорт, где его в очередной раз попросят сдать гаджет. Конечно, позвонить с помощью Skype, Viber и прочих подобных сервисов это не помешает.

Напомним, длительное расследование компании показало, что проблемой возгорания все же являлись аккумуляторы. Подробный отчет должен быть опубликован 23 января.

Источник: Fortune