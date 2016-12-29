«Ветер вместо нефти»: Норвежская компания Statoil продала часть нефтяных активов и собирается строить крупную ветроэлектростанцию

Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Statoil ASA начинает переход от торговли нефтью к альтернативной энергетике в виде ветроэлектростанций. Это знаковое событие для всей отрасли, считает профильное издание «Терминал».

Норвежцы недавно продали компании Athabasca Oil свой ключевой актив в нефтяных песках Kai Kos Dehseh (KKD), которые находятся в канадской провинции Альберта. Компания Statoil потеряет на данной сделке порядка $500-$550 млн, однако готова пойти на это, так как имеет обоснованные опасения относительно его рентабельности.

По данным издания The Wall Street Journal, норвежская компания задумалась о том, чтобы отменить первоначальные планы по развитию крупного проекта по разработке нефтеносных песков порядка двух лет назад. Вместо этого Statoil собирается построить крупную ветроэлектростанцию у побережья США в районе Нью-Йорка.

Напомним, что норвежская нефтегазовая компания Statoil ежесуточно производит около 1,8 млн баррелей нефти в эквиваленте, что составляет порядка 5,5% от суточной мировой добычи сырой нефти. Вместе с тем, чистый убыток компании в III квартале 2016 года вырос в годовом выражении на 24%, до весьма разочаровывающей суммы в $427 млн.

Отметим, что в феврале 2016 года компания Statoil учредила фонд Statoil Energy Ventures объемом в $200 млн, который в течение ближайших нескольких лет будет инвестировать в проекты альтернативной энергетики. Основной целью данного фонда является вложение средств в строительство солнечных электростанций, морских и береговых ветрогенераторов, а также в проекты, направленные на повышение эффективности использования энергии и ее аккумулирование.

Источник: Терминал