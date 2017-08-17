Входящий в состав Укроборонпрома «Завод 410 ГА» будет обслуживать самолеты Boeing и Airbus, а также вертолеты Robinson

Государственное предприятие «Завод 410 Гражданской Авиации (ГА)» в ближайшие 2 года планирует ремонтировать и технически обслуживать агрегаты самолетов мировых лидеров авиастроения: Boeing и Airbus. Также на завершающем этапе находится работа по подписанию соглашений с Robinson Helicopter Company, в ближайшее время предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов такого класса.

Отметим, что на данный момент предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраска самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с 5 самолетов в год, а к 2024 году этот объем постепенно увеличится до 40 самолетов в год.

«Завод 410 ГА» является лидером авиационного кластера «Укроборонпрома». Он показал себя как надежный партнер «Антонова» в ремонте самолетов. Хорошо зарекомендовав себя на внутреннем рынке, предприятие выходит на мировой рынок. Партнерство с такими гигантами мировой авиации, как Boeing, Airbus и Robinson Helicopter — это своеобразный знак качества завода», — рассказал генеральный директор ГП «Завод 410 ГА» Виктор Ганькевич.

Он добавил, что среди преимуществ ГП «Завод 410 ГА» следует отметить, что предприятие имеет собственную вертолетную площадку, а его непосредственная близость к аэропорту «Киев-Жуляны» дает возможность без лишних транспортных расходов обслуживать гражданские самолеты, задействованные в перевозках. В частности, завод имеет общую границу с аэропортом, а поэтому имеет выход к его взлетным полосам и зонам стоянки самолетов.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение, которым ускорил реформирование авиационного кластера «Укроборонпрома». Концерн проведет корпоратизацию двух ведущих предприятий ГП «Антонов» и ГП «Завод 410 гражданской авиации». Данная реорганизация открывает дорогу украинским и иностранным партнерам, которые получат четкие правила инвестирования, что позволит нарастить производство, модернизировать оборудование, масштабировать научную деятельность, начать новые перспективные проекты и т.д.

Источник: Укроборонпром