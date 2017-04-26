Viber: За первые месяцы 2017 года украинцы отправили в 1,5 раза больше сообщений и позвонили собеседникам почти 500 млн раз, наиболее активны абоненты из Киева, Днепра и Одессы

Мессенджер Viber поделился статистикой использования украинскими пользователями в 2017 году. По данным сервиса, количество сообщений, которые украинцы отправили собеседникам с января по апрель текущего года, увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

Кроме того, пользователи Viber в Украине в 2017 году чаще общались с помощью аудиовызовов Viber. За первые три месяца 2017 года жители страны использовали приложение, чтобы позвонить собеседнику почти 500 млн раз, что практически втрое превышает прошлогодние показатели. При этом средняя продолжительность разговоров перевалила за отметку 6 минут.

Более 89% из всех устройств, с которых пользователи заходили в Viber в первые месяцы 2017 года, – это мобильные телефоны, и лишь 11% – планшеты и компьютеры. Наибольшее количество активных пользователей Viber в Украине было зафиксировано в Киеве, также в тройку самых активных по уровню общения городов вошли Днепр и Одесса.

Напомним, что Viber является частью японской Rakuten Group, он насчитывает более 800 миллионов уникальных пользователей в 193 странах, при этом в Украине данный мессенджер имеет порядка 20 миллионов абонентов.

Источник: Viber