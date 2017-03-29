Видеотрансляция презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus (начало в 18:00)

Ровно через три часа, в 18:00 по киевскому времени, стартует мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2017, в рамках которого будет представлена пара флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus. Премьера смартфона Samsung Galaxy S8 обещает стать по-настоящему грандиозным событием для всей без исключения индустрии.

Само мероприятие будет проходить одновременно в США и Европе. В США презентовать новые Samsung Galaxy S8 будут в Линкольн-центре в Нью-Йорке, а само мероприятие состоит из двух отдельных презентаций: основной для прессы и дополнительной для партнеров компании. В Европе местом проведения презентации станет международный выставочный центр Лондона, причем здесь будет одно общее мероприятие для прессы и партнеров.

Компания будет вести прямую трансляцию с места событий на своем официальном канале в YouTube. Мы же, в свою очередь, традиционно приглашаем вас присоединиться к просмотру видеотрансляции, поделиться своими впечатлениями и обсудить различные аспекты новинок в комментариях. Наблюдать за анонсом можно и посредством мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS. Для этого было выпущено приложение Samsung Unpacked 2017, которое можно найти в Google Play и App Store. Имея код приглашения, можно смотреть презентацию Samsung Galaxy S8 в Лондоне или Нью-Йорке.

Благодаря многочисленным утечкам на данный момент о смартфонах Samsung Galaxy S8 и S8 Plus известно практически все. Освежить технические характеристик и дизайн новых флагманов Samsung можно по материалам, собранным на нашем сайте по тегу Samsung Galaxy S8, перепечатывать все, о чем и без того уже говорилось множество раз особого смысла нет. Вместе со смартфонами Samsung Galaxy S8 и S8 Plus должна быть представлена целая линейка фирменных аксессуаров к ним, но об этом мы также уже писали. В общем и целом, нам лишь остается подтвердить все, что известно к настоящему времени. В этом году инсайдеры особенно постарались слить в Сеть абсолютно всю информацию по Samsung Galaxy S8.

Пресс-конференция, посвященная анонсу Samsung Galaxy S7, начнется в 18:00 по киевскому времени, не опаздывайте. Мы обновим плеер с видеотрансляцией, когда она станет доступна на сайте Samsung.

Источник: Samsung