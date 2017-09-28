Vimeo купила Livestream с офисом в Украине и запустила свой сервис прямых видеотрансляций Vimeo Live

Видеоплатформа Vimeo договорилась о покупке компании Livestream, специализирующейся на потоковом видеоконтенте.

Сумма сделки не разглашается. Но ресурсу TechCrunch в Vimeo сообщили, что покупка Livestream стала крупнейшей сделкой в истории компании.

Ежегодно сервис Livestream организовывает трансляции более 10 млн мероприятий. В числе ее партнеров находятся музыкальный сервис Spotify, клуб по американскому футболу «Филадельфия Иглз», организатор забегов на выживание Tough Mudder и многие другие. Каждый месяц трансляции на платформе смотрят порядка 50 млн человек.

Главный офис Livestream находится в американском Бруклине, но есть у компании представительства и в другий странах, в том числе и в Украине. Украинский офис разработки Livestream находится в Запорожье, его открыли еще в 2008 году. В нем работают около 30 программистов, тестировщиков и дизайнеров, а руководитель местного подразделения Сергей Малюк занимает позицию вице-президента по разработке.

Одновременно Vimeo запустила собственный сервис прямых видеотрансляций Vimeo Live. Трансляции в нем будут вестись в разрешении 1080p, тогда как записи прямого эфира будут доступны для загрузки в качестве 4K.

По условиям сделки сооснователь стримингового сервиса Livestream Марк Корнфилт перейдет на работу в Vimeo. Он будет отчитываться перед СЕО Vimeo Анжали Суд и руководителем подразделения Live. Всем 180 сотрудникам Livestream также предложат перейти в Vimeo, где они продолжат работу над продуктами и платформой покупателя.

Сделка должна пройти обычную в таких случаях процедуру одобрения. После ее завершения все инструменты Livestream станут доступны в Vimeo Live.

Источник: ain и TechCrunch