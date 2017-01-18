Vine жив и теперь называется Vine Camera

В октябре прошлого года Twitter объявил о своем решении закрыть сервис коротких зацикленных видео Vine. Вчера, 17 января, социальная сеть прекратила поддерживать столь полюбившийся многим Vine, но последний не погрузился во тьму, а продолжил свое существование отдельно от Twitter.

С выходом соответствующего обновления для iOS и Android приложение для работы с сервисом сменило имя – теперь оно называется Vine Camera. Функциональность осталась прежней. То есть, используя уже хорошо знакомые поклонникам сервиса инструменты и интерфейс можно снимать все те же зацикленные 6,5-секундные ролики. Отличие между новым Vine Camera и старым Vine лишь в отсутствии привязки к Twitter. Создаваемыми с помощью приложения Vine Camera видеороликами можно делиться в Twitter и, в общем-то, это все.

Обновленная версия приложения Vine Camera уже доступна для загрузки в магазинах Play Store и App Store. Тем временем Twitter решила отдать дань почтения Vine – все опубликованные в соцсети видеоролики длительностью менее 6,5 с воспроизводятся в зацикленном режиме.

Источник: gsmarena и Mashable