Винница стала седьмым городом Украины, куда пришел такси-сервис Uber

Как и ожидалось ранее, сегодня, 31 августа 2017 года, компания Uber начала работу в Виннице. Стоимость поездки с uberX в Виннице рассчитывается по формуле: 11 грн. за подачу автомобиля и 5,5 грн. за каждый километр в пути, минимальная стоимость поездки составляет 20 грн.

Пользователи в Виннице могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты. После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

Оценить все преимущества Uber жители и гости Винницы смогут, воспользовавшись бесплатными поездками до конца дня воскресенья 3 сентября 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод VINNYTSIA в разделе “ОПЛАТА” приложения Uber на смартфоне. Промокод VINNYTSIA предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Виннице с момента запуска и до 23:59 3 сентября.

«Винница за последние годы регулярно возглавляет рейтинги самых комфортных для жизни городов Украины, – прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. Мы уверены, что с приходом Uber, инфраструктура города получит дополнительный стимул для дальнейшего развития и совершенствования, а передвижение по Виннице станет еще более удобным и доступным для всех жителей и гостей города».

Отметим, что Винница стала седьмым город Украины, где представлен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и Запорожья. Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.

Источник: Uber