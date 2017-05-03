Virgin Galactic впервые испытала систему хвостового оперения суборбитального корабля VSS Unity в воздухе
Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона сообщила о проведении испытаний одной из ключевых систем нового суборбитального корабля VSS Unity (второе название SpaceShipTwo), который в будущем должен использоваться для относительно доступных туристических полетов. Речь идет об усовершенствованной системе хвостового оперения, которая позволяет аппарату безопасно входить в атмосферу. Это был первый испытательный полет с тестированием хвостового оперения. Учитывая, что именно с этой системой связано трагическое крушение суборбитального космического корабля SpaceShipTwo в 2014 году, излишне говорить, насколько важным для компании был этот полет.
Испытательный полет VSS Unity проходил 1 мая над пустыней Мохаве. Отметим, что первым тестам хвостового оперения в воздухе предшествовали многочисленные тесты на земле.
В настоящее время специалисты Virgin Galactic тщательно изучают собранные в ходе тестирования данные, так что полного отчета со всеми подробностями придется немного подождать. Но первоначальные отчеты пилотов и наземного центра управления выглядят «чрезвычайно отрадно».
Впрочем, даже если первые испытания улучшенной системы хвостового оперения окажутся ошеломительным успехом, компания намерена провести еще несколько тестов, чтобы обрести полную уверенность в безопасности и отказоустойчивости системы. Говоря конкретнее, компания хочет оценить работу системы хвостового оперения в более плотных слоях атмосферы и при полетах на малых высотах. Компания обязательно подробно расскажет о результатах этих тестов в будущем, а пока предлагаем вашему внимание видео первого раскрытия хвостового оперения космического корабля VSS Unity:
Источник: Virgin Galactic
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