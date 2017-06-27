ОБНОВЛЕНО: Вирус-шифровальщик массированно атакует компьютеры многих компаний Украины

Всего около часа назад стало известно о массированном заражении компьютеров энергетических компаний и банков Украины новой разновидностью вируса-шифровальщика. Вирус шифрует данные на накопителе и перезагружает компьютер, после чего требует отправить выкуп в сумме $300 на определённый Bitcoin-кошелёк. Лишь после получения выкупа злоумышленники обещают предоставить ключ, с помощью которого можно расшифровать файлы.

«Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», — заявили в компании «Киевэнерго».

Однако, как свидетельствуют различные источники, атака вируса-шифровальщика не ограничилась лишь упомянутыми сферами. В частности, редакция ITC получает сообщения о том, что атакованы банки ПУМБ, «ОТП Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк» (и некоторые другие), а также «Укрпошта», «Нова Пошта» и «Укртелеком».

В пресс-службе «Укртелекома» подтвердили изданию AIN факт атаки.

«Атака была, определенные сложности в работе есть, сейчас разбираемся в ситуации», — рассказали в компании, пообещав предоставить детали по ситуации позже.

Также в соцсети Facebook можно встретить множество сообщений и фотографий, указывающийх на массовое заражение вирусом. При этом сообщается о проблемах у крупных торговых сетей «Новус» и «Фоззи», операторов сотовой связи «Киевстар» (сам оператор заявляет, что на данный момент все информационные системы и сеть компании работают в штатном режиме) и «Астелит», компании «Датагруп».

Вместе с тем, не работают многие сайты компаний, что может свидетельствовать об атаках и на хостинг-компании.

Как передаёт ресурс «Цензор.нет«, журналисты «Корреспондента», «КП в Украине» и «Телеканала 24» сообщают о том, что их информационные ресурсы прекратили вещание и освещение новостей из-за компьютерного сбоя. Также поражены компьютерные системы радиостанций «Люкс» и «Максимум».

Интернет-магазин «Розетка» перестал выдавать товары.

Кроме того, вирус атаковал не только крупные украинские компании, но и небольшие фирмы, в которых насчитывается до 10 компьютеров.

Также пострадали органы государственной власти. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Как отмечают в комментариях пользователи ITC, в офисах компаний страдают компьютеры с ОС Windows 7, в то время как устройства с Windows 10 сохранили работоспособность.

В Microsoft сообщили ITC.UA, что команда безопасности работает с клиентами и определяет характер атаки, но пока никаких подробностей нет.

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