Visa создала солнцезащитные очки для бесконтактных платежей

В рамках фестиваля SXSW глобальная платежная система Visa представила весьма необычный прототип солнцезащитных очков со встроенным в одну из дужек бесконтактным чипом на базе технологии NFC, что позволяет использовать очки в качестве инструмента бесконтактных платежей. Одновременно было объявлено о запуске пилотного тестирования очков на чемпионатах по серфингу World Surf League 2017 Quiksilver и Roxy Pro Gold Coast 2017, спонсируемых Visa.

И хотя сама по себе идея использования очков в качестве платежного инструмента кажется вполне уместной, особенно на пляже, где положить кошелек попросту некуда (разве что…), будет очень весело (на самом деле нет) потерять такие очки. На самом деле такое уже было ранее. Владельцы фитнес-браслета Microsoft Band 2, к примеру, будучи на пробежке, могли аналогичным бесконтактным способом купить напиток в Starbucks.

Похоже, что Visa продолжает активно развивать идею превращения аксессуаров в удобный платежный инструмент. Ранее компания создавала кольца и браслеты с возможностью бесконтактной оплаты.

«Это [очки] отсылает к нашему слогану «Везде, где тебе хочется быть». Мы берем необычные предметы, где возможность платежных расчетов кажется нереальной, как, например, солнечные очки или кольцо, чтобы показать миру, что на самом деле это можно реализовать», – отметила Крис Картин, директор по брендовому и инновационному маркетингу в Visa.

Пока никаких других подробностей, ни данных о сроках появления подобных очков на рынке или их стоимости, к сожалению, нет. За время пилотного тестирования Visa рассчитывают обрести заинтересованных спонсоров банков или брендов для дальнейшего развития идеи. В общем, твой выход Snapchat (помните их очки со встроенными камерами Spectacles?).

Источник: The Verge