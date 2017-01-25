Виталий Кличко открыл Центр обработки данных комплексной системы безопасности «Безопасная столица», объединяющей более 3700 камер видеонаблюдения в Киеве

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко открыл Центр обработки данных комплексной системы безопасности столицы «Безопасная столица». Он отметил, что в Киеве уже установили более 3700 камер видеонаблюдения, а еще 4 тыс смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения, установят в столице в ближайшее время.

В частности, в рамках проекта «Безопасная столица» за два последних месяца было установлено 3762 камеры, из которых:

3423 камеры — в школах, детских садах, поликлиниках, больницах;

33 камеры — на объектах культуры, включая музеи и театры;

306 камер — в центре города и на автомобильных мостах через Днепр;

1 уникальная камера с обзором на 360 градусов — на Майдане Незалежности.

В ближайшее время в столице планируется установить еще 4000 смарт-камер и объединить в единый общегородской комплекс уже имеющиеся системы видеонаблюдения.

Чтобы эффективно собирать и анализировать информацию со всего города, создана облачная платформа общей емкостью 11 тысяч каналов, которая обеспечивает непрерывную запись видеоданных.

«Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и ​​выходах из метро, ​​- подчеркнул мэр Киева. — Также мы планируем привлечь к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. Сейчас их в Киеве около 100 тысяч, и мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным», — добавил мэр.

По словам Виталия Кличко, функции смарт-камер могут быть весьма разнообразны, они заранее запрограммированы на различные сценарии инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности. К примеру, благодаря функции распознавания государственных знаков с помощью камер столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили.

«Отдельные фрагменты системы «Безопасная столица» уже развернуты в главных управлениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В дальнейшем мы также привлечем к этой системе пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы. И я убежден, наша столица должна стать одним из самых безопасных городов Европы », — подытожил Виталий Кличко.

Мэр столицы особо отметил, что городская власть уделяет особое внимание вопросам безопасности в Киеве на фоне ухудшения криминогенной ситуации и сложной ситуации в связи с агрессией против Украины.

Источник: КГГА