Виталий Кличко: «С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки, парковщики и наличные — вне закона»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что с 10 августа 2017 года столица переходит на безналичную оплату парковки: водители могут оплатить ее через паркомат, SMS или приобрести месячный талон на парковку.

Мэр отметил, что каждый житель Киева не понаслышке знает, насколько сложной является ситуация с парковками — мало того, что машины стоят везде, они еще могут занимать по две полосы движения на улицах. Несмотря на это уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, который на сегодняшний день принят только в первом чтении.

«Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину, или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращение наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, SMS или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках», — подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что такой эксперимент продлится до вступления в силу так называемого «закона о парковке».

«С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать», — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, что с декабря 2016 года оплачивать парковку в Киеве можно через приложение Kyiv Parking App, а недавно для столицы приобрели первую многоярусную роторную парковку на 10 машин за 3,62 млн грн, которую установят на Крещатике.