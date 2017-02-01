Виталий Кличко: Строительство метро на Виноградарь стартует уже в конце текущего года, а к 2021 году будут готовы две станции — «Проспект Правды» и «Мостицкая»

Уже в конце текущего года киевские власти планируют начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена «Проспект Правды» и «Мостицкая». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, которая проходила в тоннеле возле станции метро «Сырецкая».

Мэр Киева отметил, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и необходимые экспертизы, и уже в декабре 2017 года планируется начать строительство метро на Виноградарь. По предварительным расчетам, станции «Мостицкая» и «Проспект правды», которые станут продолжением тоннеля до Ветряных гор, будут построены и открыты в течение трех лет.

Стоимость строительства двух новых станций составит порядка 5 млрд грн, при этом Виталий Кличко отметил, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в финансировании данного проекта. Разговор на эту тему мэр провел с управляющим директором ЕБРР по вопросам инфраструктуры Томасом Майером во время недавнего Давосского форума.

«На Виноградаре живет много людей, микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро — один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен развиваться дальше, должны строиться новые станции. По расчетам, после постройки ветки на Виноградарь, метрополитеном ежедневно будут пользоваться около 60 тыс. жителей района», — отметил Виталий Кличко.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Киевский городской голова отметил, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Источник: Киевский метрополитен