Вице-президент Huawei заявляет, что их собственные SoC Kirin значительно технологичнее процессоров Intel

Вице-президент Huawei Юй Чэндун совсем недавно побывал гостем на китайском финансовом телеканале, где рассказал об успехах компании на мировом рынке смартфонов. Как известно, китайская компания Huawei – третий по величине производитель смартфонов в мире по итогам прошлого года.

Нынешние успехи на мировой арене вице-президент Huawei связывает с передовыми SoC Kirin собственной разработки компании, которые, по утверждению Юй Чэндуна, являются куда более технологически сложными, нежели сопоставимые чипы Intel. В данном случае на ум приходят различные поговорки про то, что каждый хвалит свое. И действительно, не мог же вице-президент выставить свой продукт в плохом свете, так что относиться к подобным заявлениям нужно с особой осторожностью.

Юй Чэндун также заявил, что за год Huawei потратила на исследования и разработки около $10 млрд, что ставит ее на третье место в мировом рейтинге по объему инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) новых устройств. Больше Huawei на это направление выделяют только Intel и Microsoft.

Не лишним будет напомнить, что текущие флагманские смартфоны производителя – модели Mate 9 и P10 – оснащаются новейшей однокристальной системой Huawei HiSilicon Kirin 960. Эта SoC производится с использованием 16-нанометрового технологического процесса, включает четыре производительных ядра Cortex-A73 (до 2,4 ГГц), четыре энергоэффективных Cortex-A53 (до 1,8 ГГц), а также GPU Mali-G71 MP8. В различных тестах производительности Kirin 960 показывает хорошие результаты на уровне SoC Snapdragon 821 и Apple A10.

Мнение другого высшего руководителя Huawei насчет «правильного» объема ОЗУ в современных смартфонах можно узнать из нашей предыдущей заметки.

Источник: gizmochina