Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group приговорен к пяти годам за взятки
Южнокорейский суд приговорил фактического главу Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Co Ли Джэён к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Его признали виновным в подкупе чиновников, пишет The Associated Press.
В своем решении судья постановил, что Ли Джэён пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента.
Отметим также, что обвинение просило приговорить подсудимого к 12 годам тюрьмы.
Источник: The Associated Press и meduza
- Ли Джэён — фактический глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics Co. Его отец Ли Гонхи, председатель Samsung Group, стал недееспособен после госпитализации в 2014 году.
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- В ноябре прошлого года в офисах Samsung Electronics в Южной Корее прошли обыски по коррупционному делу о даче взяток, что в конечном итоге привело к импичменту южнокорейского президента Пак Кын Хе и аресту Ли Джэёна.