Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group приговорен к пяти годам за взятки

Южнокорейский суд приговорил фактического главу Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Co Ли Джэён к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Его признали виновным в подкупе чиновников, пишет The Associated Press.

В своем решении судья постановил, что Ли Джэён пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента.

Отметим также, что обвинение просило приговорить подсудимого к 12 годам тюрьмы.

Источник: The Associated Press и meduza