Vivo выпустила смартфон V5s с 20-мегапиксельной камерой на лицевой панели

Модельный ряд смартфонов компании vivo пополнился новым устройством под названием V5s, которое ориентировано на любителей селфи.

Новинка оснащена 5,5-дюймовым IPS дисплеем с HD разрешением 1280х720 точек. В устройстве используется процессор MediaTek MT6750. Пользователям предлагается конфигурация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера с LED вспышкой. Камера на лицевой панели содержит 20-мегапиксельный сенсор и также дополнена вспышкой. Дополнительно сообщается о наличии батареи ёмкостью 3000 мАч и сканера отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется версия Android 6.0 с собственной оболочкой Funtouch OS 3.0.

Смартфон vivo V5s уже доступен для предварительного заказа в Индии по цене около $296. Предлагаются чёрная и золотистая версии корпуса.

Источник: gsmarena