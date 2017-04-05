«ВКонтакте» приступила к тестированию виртуального оператора связи VK Mobile

Соцсеть «ВКонтакте» приступила к внутреннему тестированию виртуального оператора связи VK Mobile и создала сообщество для его участников.

Официальное приложение VK Mobile появилось в магазине Google Play вчера, 4 апреля. Чтобы пользоваться приложением помимо SIM-карты виртуального оператора нужно устройство с версией Android 4.4 и новее. С помощью приложения можно будет пополнить баланс, управлять тарифом и следить за начислением бонусов на счет, подключать услуги и получать детальный отчет о расходах.

Судя по скриншотам, планируется установка абонентской платы возможность получения кэшбека на счет от покупок у партнеров.

В закрытом сообществе для участников внутреннего тестирования сервис VK Mobile позиционируется как «лучший оператор для молодежи».

Никаких других подробностей, увы, нет. Но концепция виртуального оператора нам хорошо известна и предполагает использование существующей инфраструктуры другого оператора с целью предоставления услуг связи под собственной маркой. Напомним, в апреле 2015 года был запущен виртуальный оператор Google Project Fi – виртуальный оператор, который кроме сотовый сетей других операторов использует еще и покрытие Wi-Fi. Будет ли VK Mobile использовать Wi-Fi, или ограничится лишь сотовыми сетями пока неясно.

Источник: TJ