«Вконтакте» зафиксировала новый рекорд посещаемости в Украине – 16 млн уникальных пользователей в день

Пока небезызвестный Зорян Шкиряк пытается запретить российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» в Украине первая продолжает ставить рекорды посещаемости среди украинских пользователей. О преодолении очередного важного рубежа на своей страничке VK известил пресс-секретарь «ВКонтакте» в Украине Влад Леготкин.

По его словам, недавно количество уникальных посетителей, каждый день посещающих соцсеть «Вконтакте» из Украины, перепрыгнуло планку в 16 млн человек. Одновременно было отмечено ускорение темпов роста. Более конкретных данных Леготкин не предоставил, отметив лишь, что в декабре этот показатель был равен 15 млн человек.

В числе ключевых факторов, способствующих укреплению лидерства и росту популярности «Вконтакте» среди украинцев, менеджер соцсети назвал «удобство общения, свободу распространения информации и современные сервисы».

Источник: VK