ВКонтакте запустил «Истории» — сервис самоуничтожающихся фото и видео, аналогичный Stories в Instagram

Социальная сеть ВКонтакте представила сегодня «Истории» — новый способ делиться с друзьями фотографиями и короткими видеороликами, не публикуя их на своей странице. Контент будет виден друзьям и подписчикам в новом блоке над новостями 24 часа после публикации, после чего снимки и видео исчезнут.

Пользователи могут делать фотографии или снимать видеоролики длительностью максимум 12 секунд. После этого к контенту можно добавить граффити, стикеры или текст, чтобы более полно раскрыть тему данного поста или поздравить друзей с наступающими праздниками. Если друзья подписчика опубликовали что-нибудь новое, то их фотография подсветится синим, после чего можно нажать на нее, чтобы посмотреть новую историю.

Снятую историю можно не только публиковать для всех, но и отправлять ее в конкретный диалог. Прокомментировать и обсудить ее с автором можно будет в личных сообщениях. При просмотре собственной истории на экране появляется счётчик просмотров, для того, чтобы пользователь узнал, кто видел его фотографии и видео.

На данный момент «Истории ВКонтакте» доступны только в мобильных приложениях для iOS и Android. Напомним, что абсолютно аналогичный сервис с тем же названием Stories/Истории достаточно давно предлагает социальная сеть Instagram.

Источник: ВКонтакте