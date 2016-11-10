«ВКонтакте» запустила денежные переводы из России в Украину на день позже «Одноклассников»

Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» запустила денежные переводы из России в Украину, всего на день отстав от начала работы аналогичной функции в соцсети «Одноклассники». Теперь украинские пользователи «ВКонтакте» могут получать переводы на карты Mastercard и Maestro, выпущенные местными банками. Переводы осуществляются в рублях и конвертируются в гривны по курсу банка, выпустившего карту получателя. Отметим, что отправка средств в обратном направлении — из Украины в Россию — на момент запуска сервиса недоступна.

«Срок зачисления средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и составляет от нескольких секунд до нескольких дней. Получатель может принять перевод в течение пяти суток с момента отправки. Если этого не произошло или получатель отклонил перевод, то деньги возвращаются на карту отправителя. Отправитель может отменить перевод, пока он не принят получателем», — добавили во «ВКонтакте».

В одном переводе можно отправлять от 1 до 75 тысяч рублей (примерно от 400 до 30 тысяч гривен), в сутки можно отправлять и получать до 150 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен), в месяц — до 600 тысяч рублей (около 240 тысяч гривен). Переводы обслуживает собственный процессинг компании Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте».

«Мы убеждены, что на фоне новостей об ограничении работы некоторых российских систем денежных переводов в Украине наш сервис будет востребован. Тем более, что в рамках акции с Mastercard до 8 января 2017 года при отправке перевода в Украину комиссия не взимается, а получателю перевода полагается подарок», — отметил директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов.

Отметим, что в октябре текущего года Украина расширила санкции против России и запретила работу на своей территории шести российских платёжных систем: «Золотая корона», «Юнистрим», «Колибри» (находится под управлением «Сбербанка»), «Лидер», Anelik и Blizko (под управлением «Связь-банка»).

В начале ноября Национальный банк Украины также напомнил, что запрещает использовать электронные деньги четырех популярных платежных систем: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек. Запрет на использование электронных денег указанных выше торговых марок объясняют тем, что правила их использования с НБУ не согласовывались. Примечательно, что запрет касается не только участников, но и пользователей.

Во «ВКонтакте» отметили, что не опасаются запретов на работу своей системы, так как она позволяет переводить средства с карты на карту, а другие предлагают переводы наличных средств или использование виртуальной валюты.

«Дело в том, что последние новости от Нацбанка Украины были связаны с электронными денежными средствами. А денежные переводы «ВКонтакте» работают по другой технологии – это переводы с карты на карту. Такие переводы регулируются местным банковским законодательством и правилами международных платёжных систем, строго в соответствии с которыми мы и работаем», — сказал Иванов.

Для справки, по данным исследовательской сети FactumGroup ежемесячно соцсеть «ВКонтакте» посещают 15,8 млн украинских пользователей.

Источник: VC