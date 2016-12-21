«ВКонтакте» запустила приложение VK Live для онлайн-трансляций

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске приложения для онлайн-трансляций VK Live. Пока что доступна только версия для iOS, позже выпустят и вариант под Android. Приложение позволит пользователям и администраторам сообществ вести прямые трансляции и зарабатывать на этом.

Трансляция видео с помощью приложения VK Live будет доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах социальной сети. На первый экран приложения выводится список всех активных трансляций.

Авторы смогут зарабатывать на трансляциях с помощью подарков, которые будут высылать зрители. Фактически автор зарабатывает «голоса» — это внутренняя валюта соцсети, которая покупается за реальные деньги и может обналичиваться через партнера сети AppsCentrum. Зрители могут покупать подарки во «ВКонтакте» и дарить их автору трансляции. Каждый раз, получая подарок, автор получает и определенное количество голосов на свой счет.

Тестирование стриминга началось с сентября 2016 года. Тогда «ВКонтакте» проверяла работу сервиса на игровых стримах, транслируя крупные киберспортивные соревнования, вроде The International, The Boston Major и других.

Источник: AIN