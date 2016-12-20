Владельцам электромобилей Tesla, повадившимся парковаться на станциях Supercharger, теперь придется платить за каждую минуту простоя

Как известно, некоторые владельцы электромобилей Tesla Motors из числа тех подлых и наглых личностей, которых часто называют именем достаточно распространенного животного, злоупотребляют станциями фирменной сети быстрой подзарядки Supercharger, используя их в качестве бесплатной парковки. На прошлой неделе основатель и глава компании дал ясно понять, что знает о проблеме, и пообещал разобраться. В общем, ответ производителя не заставил себя ждать.

На днях компания известила об изменениях в работе сети Supercharger. Теперь за каждую минуту простоя на станции Supercharger с полностью заряженной аккумуляторной батареей владельцы автомобилей Tesla будут платить по $0,4. Такая плата предусмотрена для рынка США, в других странах действуют иные тарифы.

В обновленных условиях использования сервиса говорится, что незадолго до окончания зарядки аккумулятора владелец автомобиля Tesla будет получать соответствующее уведомление. Еще одно сообщение будет отправляться непосредственно после завершения процесса зарядки. После этого владелец электромобиля обязан в течение пяти минут отогнать машину со станции, в противном случае ему придется заплатить за простой по упомянутому выше тарифу.

Следует упомянуть, что производитель изначально предполагали о возможности злоупотребления на зарядных станциях Supercharger, но не стали торопиться с мерами, понадеявшись на порядочность водителей. Как оказалось, зря.

Сейчас по всему миру насчитывается 769 станций быстрой зарядки Tesla Supercharger с 4876 точками подключения электромобилей. Каждая точка подключения может обеспечивать пиковую зарядную мощность до 120 киловатт. Аккумулятор машины емкостью 90 киловатт-часов такие станции позволяют зарядить до 80 процентов за 40 минут и до 100 процентов за 75 минут.

Не лишним будет напомнить, что с 1 января 2017 года покупателям новых машин Tesla придется в обязательном порядке платить за пользование электрозаправками.

Источник: Engadget