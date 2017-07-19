Владельцы «Карточки киевлянина» смогут покупать страховой полис в один клик

В «Карте киевлянина» заработал модуль «Страхование». Отныне владельцы карточки могут быстро приобрести страховой полис в персональном кабинете на сайте kyivcard.com.ua.

С помощью страхового агрегатора пользователь самостоятельно выбирает наиболее интересное предложение от страховых компаний, сразу оплачивает полис и получает его на электронную почту. При заказе страховки данные пользователя заполняются автоматически. Таким образом, покупка необходимого страхования занимает минимум времени. Модуль позволяет застраховать недвижимость, жизнь, автомобиль, путешествие, купить медицинское страхование.

«Мы всегда стараемся подобрать лучшие программы страхования для любого возраста и кошелька. Надеемся, что пользователи «Карточки киевлянина» смогут найти для себя интересное предложение страхования от ведущих украинских страховых компаний. Покупка страхового полиса – это, прежде всего, эмоция, и мы сделаем страховой модуль «Карточки киевлянина» так, чтобы пользователи хотели повторно испытать эти эмоции», — комментирует Антон Берестецький, директор Parasol.ua — партнера проекта.

Отмечается, что кроме удобства выбора и конфигурации необходимого полиса, модуль «Страхование» с модулем «Медицина» — это шаг навстречу медицинской реформе e-health.

«Внедрение модуля «Страхование» приближает нас к e-health. Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6327, согласно которому с 1 апреля 2018 года врачи и пациенты должны будут перейти на электронную систему медицины. Модули «Карточки киевлянина» призваны подготовить внедрение реформ наиболее комфортным для киевлян способом», — говорит руководитель проекта «Карточки киевлянина» Алина Максименко.

Подключение нового модуля — это следующий шаг к цели, которая стоит перед проектом «Карточка киевлянина», — решение повседневных вопросов, связанных с жизнью в городе. На сегодня карта является неотъемлемой частью жизни почти миллиона киевлян, которые используют ее для проезда в транспорте, оплаты коммунальных услуг, записи к врачу, а также в качестве ученического билета.