Владельцы монитора LG UltraFine 5K жалуются на различные проблемы в работе при его подключении к ноутбукам Apple MacBook Pro

Владельцы монитора LG Ultrafine 5K столкнулись с проблемами в его работе. Напомним, этот монитор производится компанией LG, но продаётся компанией Apple через свой сайт в качестве дополнения к ноутбуку MacBook Pro.

Как отмечают пользователи в своих жалобах, монитор LG Ultrafine 5K неправильно ведёт себя в случаях, когда ноутбук переводится в режим сна, а потом возвращается к нормальному режиму работы. При выводе компьютера из режима сна (движением мышки или нажатием клавиш) экран может мерцать, но система не пробуждается и изображение на экран не выводится. Восстановить работоспособность в таком случае помогает извлечение и повторное подключение кабеля питания. Но такая манипуляция зачастую приводит к зависанию ноутбука, что требует его перезагрузки.

Также сообщается, что сенсорная панель Touch Bar в ноутбуке MacBook Pro перестаёт работать должным образом при подключении монитора LG Ultrafine 5K. Кроме того, пользователи жалуются на проблемы с пробуждением Mac и монитора при активированной функции шифрования FileVault в macOS. В таких случаях компьютер работает ненадёжно.

Компания Apple позволяет пользователям оставлять жалобы на работу монитора на своём форуме, но удаляет негативные обзоры LG Ultrafine 5K на странице в магазине. Позже она и вовсе отключила раздел обзоров для этого товара, так что поделиться своими впечатлениями и оставить отзыв об этом мониторе в интернет-магазине Apple уже не получится.

Пока что тяжело сказать, насколько широко распространена проблема с работоспособностью мониторов LG Ultrafine 5K. Эта модель поступила в продажу лишь в конце декабря 2016 года, но многим покупателям пришлось ещё около месяца ожидать получения своего заказа. Также нет сведений, носит эта проблема программный или аппаратный характер.

Источник: myce