Владельцы OnePlus 5 жалуются на самопроизвольную перезагрузку смартфона при наборе номера службы экстренной помощи 911

Пользователи известного форума Reddit сообщили об очередной проблеме с недавно выпущенным смартфоном OnePlus 5. Некоторых из них из числа владельцев OnePlus 5 столкнулись с неисправностью в виде самопроизвольно перезагрузки смартфона при попытке позвонить в экстренные службы по номеру 911.

Пользователь Ник Морелли снял короткое видео, которое наглядно демонстрирует, что конкретно происходит с устройством при наборе номера 911.

Looks like I should fix this soon Опубліковано Nick Morrelli 17 липня 2017 р.

Он обнаружил проблему, когда пытался связаться со службой 911, чтобы сообщить о пожаре в одном из зданий в Сиэтле. Позже другие пользователи начали массово жаловаться на ту же проблему. Как отмечается, большинство жалоб поступило от пользователей, проживающих в США и Великобритании. В случае британских пользователей проблема вылезает при попытке набора и 911, и 999.

Конкретная причина этой проблемы пока не установлена, но предполагается, что сбой каким-то образом связан с функцией GPS. Дело в том, что при попытке связаться с экстренными службами смартфон автоматически отправляет оператору данные геолокации. То есть, если проблема действительно в GPS, то сбои будут происходить при попытке позвонить в любую службу экстренной помощи, а не только по номеру 911. Это, к слову, объясняет, почему в случае британских пользователей при наборе 999 тоже происходят перезагрузки.

Ресурс The Verge представитель OnePlus заявил, что компания уже знает о проблеме и занимается ее решением.

«Мы уже связалась с клиентами и в настоящее время изучаем проблему. Мы также просим всех, кто столкнулся с этой проблемой, обратиться в нашу службу поддержки по адресу support@oneplus.net», – отметили в OnePlus.

Источник: The Verge