Владимир Гройсман: За ближайшие полгода в «Гостомеле» построят терминал для лоукостеров, а пока Ryanair будут временно обслуживать «Борисполь» или «Жуляны»

После ряда шагов со стороны Мининфраструктуры, аэропорта «Борисполь» и авиакомпании МАУ ситуация вокруг прихода в Украину ирландского лоукостера Ryanair была поставлена на паузу, в которой весьма интересно прозвучали заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Как вы помните, он уже успел предложить использовать «Гостомель» в качестве базового аэропорта для всех лоукостеров, которые захотят прийти в Украину, включая Ryanair, а в недавнем интервью изданию «Деловая столица» конкретизировал свое предложение.

По словам Владимира Гройсмана, он не знал о том, что Владимир Омелян подписал меморандум с Ryanair, так как «министр лично подписал [его], а в правительстве этой информации не было».

«Если бы мы в Кабмине знали, то обязали бы «Гостомель» сразу начать подготовку к созданию терминала для лоукостеров. Меморандум подписали в марте, а за шесть месяцев можно было сделать классный терминал, и все лоукостеры начали бы летать уже из «Гостомеля». К сожалению, мы потеряли время. Сейчас мы нашли выход из ситуации, я тоже хочу, чтобы украинцы летали лоукостерами» — рассказал Владимир Гройсман.

По его словам, пока будет строиться терминал в «Гостомеле», свои услуги на временных условиях Ryanair смогут предоставить «Борисполь» или «Жуляны». При этом перед «Гостомелем» поставили четкую задачу — за ближайшие полгода создать терминал, который должен быть готов принимать лоукостеры.

«При этом не надо забывать о региональных аэропортах. Лоукостеры должны летать и из Львова, и из Харькова, и из Херсона. Это очень важно. Проблема в том, что не было стратегии развития аэропортов и было очень трудно понять, куда нам двигаться. Я поставил задачу, чтобы к середине августа Министерство транспорта разработало такую стратегию» — отметил премьер-министр Украины.

Интересно, что в целом Владимир Гройсман поддержал позицию директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина, который предлагал развивать свой аэропорт в качестве международного хаба, а обслуживание лоукостеров переложить на менее крупные киевские аэропорты «Жуляны» и «Гостомель».

Той же точки зрения придерживается и государственное предприятие «АНТОНОВ», которое не так давно сообщило, что также заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукостеров.

Источник: «Деловая столица»