Владимир Омелян: После Киева и Львова Ryanair в следующем году запустит рейсы из других городов Украины
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство продолжает переговоры с лоукостером Ryanair по поводу расширения географии присутствия в Украине. По его словам, после официального запуска перелетов из Киева и Львова, бюджетная авиакомпания начнет летать и из других украинских аэропортов, причем произойдет это уже в следующем 2018 году.
«Сейчас об этом [расширение перечня городов в Украине, откуда будут осуществляться рейсы] идут переговоры. Нам важно, чтобы сейчас анонсированные рейсы осуществлялись из двух украинских аэропортов, но, бесспорно, в Ryanair мыслят гораздо глобальнее», — рассказал Владимир Омелян.
Он отметил, что его министерство работает над тем, чтобы приход ирландского лоукостера в другие украинские города произошел уже в этом году, но скорее всего это произойдет уже в 2018 году.
При этом уточнять, о каких именно городах идет речь, Владимир Омелян не стал. Нетрудно предположить, что это будут крупные областные центры, в которых присутствует наиболее серьезный спрос на полеты в Европу — Харьков, Одесса, Днепр и т.д.
Источник: Экономическая Правда
- Европейский лоукостер Ryanair сообщил о выходе на рынок Украины 15 марта 2017 года, которая стала для авиаперевозчика 34-ой страной присутствия.
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- Обслуживать рейсы Ryanair в Киеве будет аэропорт Борисполь, хотя в процессе переговоров обсуждались варианты с аэропортами "Киев" (Жуляны) и Гостомель.
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- Первые рейсы авиакомпании с билетами по цене от 19,9 евро и выше должны начаться осенью 2017 года из аэропортов Киева и Львова, при этом пассажиропоток только из столицы в компании оценивают в 250 тыс. человек в год.
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- Из Киева Ryanair будет летать по четырем направлениям: Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Англия), Лондон (Станстед, Англия) и Стокгольм (Швеция). Из Львова самолеты Ryanair отправятся сразу по семи направлениям: Краков и Вроцлав (Польша), Берлин и Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Эйндховен (Нидерланды) и Лондон (Англия).