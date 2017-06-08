Владимир Омелян: После Киева и Львова Ryanair в следующем году запустит рейсы из других городов Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство продолжает переговоры с лоукостером Ryanair по поводу расширения географии присутствия в Украине. По его словам, после официального запуска перелетов из Киева и Львова, бюджетная авиакомпания начнет летать и из других украинских аэропортов, причем произойдет это уже в следующем 2018 году.

«Сейчас об этом [расширение перечня городов в Украине, откуда будут осуществляться рейсы] идут переговоры. Нам важно, чтобы сейчас анонсированные рейсы осуществлялись из двух украинских аэропортов, но, бесспорно, в Ryanair мыслят гораздо глобальнее», — рассказал Владимир Омелян.

Он отметил, что его министерство работает над тем, чтобы приход ирландского лоукостера в другие украинские города произошел уже в этом году, но скорее всего это произойдет уже в 2018 году.

При этом уточнять, о каких именно городах идет речь, Владимир Омелян не стал. Нетрудно предположить, что это будут крупные областные центры, в которых присутствует наиболее серьезный спрос на полеты в Европу — Харьков, Одесса, Днепр и т.д.

Источник: Экономическая Правда