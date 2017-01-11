Власти КНР запретили все AR-игры, включая Pokémon Go
Во вторник, 10 января, Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения (SAPPRFT) отказалось выдать лицензию на запуск нашумевшей игре Pokémon Go, а также объявило вне закона все мобильные приложения, использующие технологию дополненной реальности.
По мнению «проснувшихся» чиновников, такого рода игры несут потенциальную угрозу для национальной безопасности из-за использования данных геолокации. В частности, Pokémon Go использует картографический сервис Googlе, с которым китайская власть уже давно не в ладах.
Кроме этого, регулятор также считает AR-игры слишком опасными для жизни обычных граждан: «поскольку геймерам приходится часто отвлекаться на игровой процесс, они могут не замечать внешних угроз».
Дабы не показаться слишком голословными, чиновники инициировали специальное расследование, в котором Pokémon Go будет изучена от корки до корки. По результатам разбирательства китайские власти примут окончательное решение насчет судьбы всех запущенных в Китае AR-проектов, использующих службы геолокации.
Источник: GameIndustry.biz, ТСН