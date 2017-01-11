Власти КНР запретили все AR-игры, включая Pokémon Go

Во вторник, 10 января, Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения (SAPPRFT) отказалось выдать лицензию на запуск нашумевшей игре Pokémon Go, а также объявило вне закона все мобильные приложения, использующие технологию дополненной реальности.

По мнению «проснувшихся» чиновников, такого рода игры несут потенциальную угрозу для национальной безопасности из-за использования данных геолокации. В частности, Pokémon Go использует картографический сервис Googlе, с которым китайская власть уже давно не в ладах.