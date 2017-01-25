В условиях непрекращающегося роста объема покупок через интернет, который перегружает местные логистические компании, японское правительство приняло решение субсидировать размещение почтоматов на железнодорожных станциях и в магазинах повседневного спроса. Таким образом чиновники хотят сократить количество повторных доставок.

На эти меры власти выделят около 500 млн йен (примерно 240 тысяч гривен) в 2017 фискальном году, который начнется в апреле. При установке почтоматов половину стоимости работ оплатит государство. Под субсидию попадают лишь такие боксы, которые принимают доставки от любой компании логистики. Цель властей – появление 500 новых почтоматов в течение первого года.

Отмечается, что количество мелких доставок в Японии неустанно увеличивается в свете мирового роста популярности розничных онлайн-продаж. Вместе с этим растет и число домохозяйств, состоящих из одного человека, или таких, где оба члена семьи работают, – из-за чего адресатов доставки реже застают дома. Повторная доставка нужна почти в 20% случаев, на что в год уходят усилия дополнительных 90 тысяч работников. Логистические компании опасаются, что из-за недостатка рабочих рук и чрезмерной популяризации онлайн-шоппинга их сети доставок окажутся под ударом.

Кроме этого, дополнительным стимулом для установки почтоматов станут новые стандарты в сфере энергосбережения, которые намерено ввести японское правительство.

К слову, некоторые компании решили не дожидаться субсидирования и уже приступили к действиям. Так, на днях Yamato Transport и Japan Post принялись устанавливать почтоматы на одной из железнодорожных веток Токио, намереваясь довести их количество до ста. Впрочем, не для всех логистических компаний почтовые боксы являются краеугольным камнем – например, компания Askul непосредственно перед доставкой просто отправляет заказчику соответствующее уведомление на смартфон.

Источник: Retail and Loyalty

