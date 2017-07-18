ВМС США успешно испытали первое в мире работающее лазерное оружие, предназначенное для поражения БПЛА и небольших судов [Видео]

О лазерной установке Laser Weapon System (LaWS), разрабатываемой по заказу Военно-морских сил США (ВМС США) компанией Kratos Defense & Security Solutions, мы впервые писали еще в 2014 году, когда действующая экспериментальная модель установки мощностью 30 кВт была установлена на военном корабле США USS Ponce (LPD-15), выполняющем патрулирование в Персидском заливе, для проведения испытаний. В настоящее время американские военные провели с успехом провели испытания системы. Об этом говорится в сюжете американского телеканала CNN, журналистам которого посчастливилось присутствовать на испытаниях первого в мире работающего лазерного оружия.

Как мы уже писали ранее, система LaWS предназначена для уничтожения БПЛА и скоростных катеров противника. Она должна обходится значительно дешевле современных средств обороны подобного рода и устранить имеющиеся проблемы. Если помните, в марте мы рассказывали, как союзник США использовал ракету Patriot за $3,4 млн, чтобы сбить потребительский дрон стоимостью $200. Лазерная пушка позволит в принципе избежать подобных нелепых ситуаций и нецелесообразной траты ресурсов и средств.

Итак, в рамках испытаний система захватила цель, которой выступил БПЛА (как отмечает телеканал, Иран, Северная Корея, Китай, Россия все чаще используют эти летательные аппараты в своих целях), а затем без шума и пыли сбил его. Говоря более конкретно, крыло беспилотника, на который был наведен лазерный луч, засветилось, нагревшись до температуры тысяча градусов, после чего аппарат упал в море. При этом сам выстрел остался незаметным невооруженному глазу. Как пояснил офицер Кейл Хьюз, обслуживающий систему лазерного вооружения, луч работает в невидимой части спектра.

«Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света», — рассказывает офицер ВМС США.

Сообщается, что скорость LaWS превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты в 50 000 раз.

Стоимость системы составляет $40 млн, а один выстрел обходится в $1. Необходимое для работы системы электричество вырабатывается небольшим генератором, установленным на борту корабля. Обслуживание установки занимается боевой расчет из трех человек.

Кроме LaWS, как сообщает CNN, ВМФ разрабатывает и другие более мощные системы второго поколения, предназначенные для поражения более крупных целей, например, ракет. Однако эти разработки остаются засекреченными.

Источник: CNN