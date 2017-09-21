Внешний аккумулятор Meizu M20 емкостью 10 000 мА•ч стоит $25 и поддерживает быструю зарядку в обоих направлениях

На днях Xiaomi представила портативный аккумулятор емкостью 20 000 мА•ч за $20, который может похвастаться поддержкой двухсторонней быстрой зарядки QC 3.0. Meizu, судя по всему, решила ответить конкуренту, и вместе со смартфоном Meizu M6 представила еще и внешний аккумулятор.

Новинка называется Meizu M20 и тоже выделяется поддержкой двухсторонней быстрой зарядки. Правда, аккумулятор Meizu имеет меньшую емкость – 10 000 мА•ч. Кроме того, в данном случае используется собственная технология быстрой зарядки mCharge. Кроме того, сообщается, что устройство также поддерживает технологию двухсторонней быстрой зарядки MediaTek. Поддержка двухсторонней быстрой зарядки означает, что и сам павербанк может быть заряжен значительно быстрее, нежели другие подобные решение.

Как и у старой модели, выпущенной в 2015 году, здесь для зарядки мобильных устройств предусмотрен лишь один полноразмерный порт USB. Зато максимальная выходная мощность с сравнении с предшественником подросла с 18 Вт до 24 Вт. Разъем Micro-USB, который используется для зарядки самого аккумулятора, характеризуется максимальной мощностью 18 Вт, благодаря чему павербанк полностью можно зарядить за 3,5 часа.

Производитель заявляет для аккумулятора эффективность преобразования в 93% и 11 ступеней защиты, в том числе от перезарядки, скачков тока, перенапряжения, высоких температур и короткого замыкания. Иными словами, полыхнуть ярким пламенем он не должен ни при каких обстоятельствах.

В оснащении также можно отметить физическую кнопку в самом верху корпуса, которая позволяет узнать уровень заряда посредством квартета светодиодных индикаторов.

Габариты решения составляют 148,5х75,7х17,5 мм В продажу внешний аккумулятор Meizu M20 поступит 24 сентября в четырех вариантах цветового исполнения, показанных на иллюстрации выше. Цена новинки составляет эквивалент $25, при покупке вместе со смартфоном M6 цена аксессуара падает до $22.

Источник: gsmarena