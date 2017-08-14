Внутренний документ Microsoft позволяет узнать, как часто возвращают устройства семейства Surface

Внутренний документ Microsoft позволяет узнать, как часто возвращают устройства семейства Surface

Буквально на днях Consumer Reports заявила, что больше не рекомендует приобретать любые ноутбуки и планшеты, выпущенные под брендом Microsoft Surface. Теперь же известный обозреватель Пол Таррот, ссылаясь на внутренние документы компании, сообщает о высоком уровне возврата ноутбуков Surface Pro 4 и Surface Book.

График ниже показывает, что уровень возврата по Surface Book составлял рекордные 17% на старте продаж и более полугода оставался выше 10%. Планшет Surface Pro 4 тоже возвращали часто поначалу – 16%, но уже через месяц после начала продаж уровень возврата упал ниже 10%. При этом у Surface Pro 3 уровень возврата составлял 11% на старте и не превышал 5%-6% на протяжении всей оставшейся части жизненно цикла. Как видим, у представленного в конце 2015 года ноутбука Surface Book ситуация с возвратами заметно хуже, чем у любого другого устройства семейства, выпущенного за последние два года. Отметим, что график обрывается после апреля 2017 года.

Как отмечает ресурс The Verge, и Surface Book, и Surface Pro 4 грешили различными проблемами программного характера на старте продаж – синие экраны, постоянные сбои в работе драйверов и прочие «прелести», которые Microsoft исправила только спустя четыре месяца после начала продаж, хотя обещали сделать это еще до начала продаж.

В записке, которую написал вице-президент Microsoft Панос Панай, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, отмечается, что компания приложила огромные усилия для устранения проблем с Surface Book и Surface Pro 4. Однако все эти улучшения не были учтены в исследовании Consumer Reports. Складывается такое впечатление, что Панос Панай намекает на устаревшие данные в отчете Consumer Reports. Отметим, что последняя, проанализировав отзывы более 90 тыс. пользователей, пользовавшихся устройствами Surface с 2014 по 2017 годы, пришли к выводу, что устройства Microsoft ломаются гораздо чаще, чем аналогичные решения конкурентов.

В общем, Microsoft твердо уверена, что все эти проблемы остались в прошлом, доказательством чему является снизившийся за последние 12 месяцев уровень возврата. Если все действительно так, то следующее исследование Consumer Reports должно очистить репутацию редмондовцев, а до тех пор компании придется самой доказывать надежность своих продуктов. К слову, в записке говорится о подготовке публикации «исчерпывающего отчета» Microsoft, подтверждающего высшее качество и высокую степень удовлетворенности клиентов продукцией компании. Так что ждем ответа Microsoft и едва ли компания станет затягивать, поскольку здесь время играет явно не в ее пользу.

Источник: The Verge

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