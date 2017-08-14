Внутренний документ Microsoft позволяет узнать, как часто возвращают устройства семейства Surface

Буквально на днях Consumer Reports заявила, что больше не рекомендует приобретать любые ноутбуки и планшеты, выпущенные под брендом Microsoft Surface. Теперь же известный обозреватель Пол Таррот, ссылаясь на внутренние документы компании, сообщает о высоком уровне возврата ноутбуков Surface Pro 4 и Surface Book.

График ниже показывает, что уровень возврата по Surface Book составлял рекордные 17% на старте продаж и более полугода оставался выше 10%. Планшет Surface Pro 4 тоже возвращали часто поначалу – 16%, но уже через месяц после начала продаж уровень возврата упал ниже 10%. При этом у Surface Pro 3 уровень возврата составлял 11% на старте и не превышал 5%-6% на протяжении всей оставшейся части жизненно цикла. Как видим, у представленного в конце 2015 года ноутбука Surface Book ситуация с возвратами заметно хуже, чем у любого другого устройства семейства, выпущенного за последние два года. Отметим, что график обрывается после апреля 2017 года.

Как отмечает ресурс The Verge, и Surface Book, и Surface Pro 4 грешили различными проблемами программного характера на старте продаж – синие экраны, постоянные сбои в работе драйверов и прочие «прелести», которые Microsoft исправила только спустя четыре месяца после начала продаж, хотя обещали сделать это еще до начала продаж.

В записке, которую написал вице-президент Microsoft Панос Панай, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, отмечается, что компания приложила огромные усилия для устранения проблем с Surface Book и Surface Pro 4. Однако все эти улучшения не были учтены в исследовании Consumer Reports. Складывается такое впечатление, что Панос Панай намекает на устаревшие данные в отчете Consumer Reports. Отметим, что последняя, проанализировав отзывы более 90 тыс. пользователей, пользовавшихся устройствами Surface с 2014 по 2017 годы, пришли к выводу, что устройства Microsoft ломаются гораздо чаще, чем аналогичные решения конкурентов.

В общем, Microsoft твердо уверена, что все эти проблемы остались в прошлом, доказательством чему является снизившийся за последние 12 месяцев уровень возврата. Если все действительно так, то следующее исследование Consumer Reports должно очистить репутацию редмондовцев, а до тех пор компании придется самой доказывать надежность своих продуктов. К слову, в записке говорится о подготовке публикации «исчерпывающего отчета» Microsoft, подтверждающего высшее качество и высокую степень удовлетворенности клиентов продукцией компании. Так что ждем ответа Microsoft и едва ли компания станет затягивать, поскольку здесь время играет явно не в ее пользу.

Источник: The Verge