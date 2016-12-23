Во Франции открыта первая в мире дорога с покрытием из солнечных панелей

В небольшом посёлке Tourouvre-au-Perche в Нормандии (Франция) построен первый в мире участок автомобильной дороги, покрытый солнечными панелями. На церемонии открытия присутствовала Министр экологии Франции Сеголен Руаяль (Ségolène Royal).

Фотограф: Christophe Petit Tesson/EPA

Данный участок дороги имеет протяжённость 1 км, а общая площадь поверхности, покрытой солнечными панелями, составляет 30 тыс. квадратных футов (около 2,8 тыс. квадратных метров). Стоимость создания такой дороги заявлена на уровне $5,2 млн. Солнечные панели защищены специальным каучуковым покрытием на базе кремния, благодаря чему могут выдерживать вес движущихся по дороге автомобилей, в том числе автопоездов. Электроэнергию, вырабатываемую с помощью дорожных солнечных панелей, планируется использовать для нужд города.

Фотограф: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Дорожные солнечные панели обладают рядом недостатков по сравнению с панелями, устанавливаемыми на крыши домов. У них меньшая эффективность и в то же время более высокая стоимость изготовления. Однако компания Colas, занимающаяся созданием таких дорог с солнечными панелями, намерена снизить их стоимость.

Если дорога будет функционировать в соответствии с ожиданиями, Сеголен Руаяль намерена инициировать установку солнечных панелей уже на 1000 км французских дорог.

Напомним, ранее сообщалось о намерении покрыть солнечными панелями участок американского шоссе 66.

Источник: The Verge