Во Львове официально представили первый в Украине проект электронного студенческого билета, который заработает с 1 сентября во «Львовской Политехнике»

Во Львове официально представили первый в стране электронный студенческий билет, внедрение которого было инициирован НУ «Львовская Политехника» в партнерстве со Львовским городским советом и ПриватБанком. Новый «Единый студенческий билет» заработает с 1 сентября, при этом предусмотрен переходный период, во время которого одновременно с электронным студенческим билетом будет действовать и обычный пластиковый.

«Более 60% студентов Львовщины получают свои стипендии через ПриватБанк. По нашему глубокому убеждению, самое важное для них – это максимально легкий и комфортный доступ ко всем возможным научным, финансовым, культурологическим ресурсам, чтобы получить как можно больше знаний и полезных навыков. Важно, что учебным заведениям не нужно покупать дополнительное оборудование, доступ студента-владельца «Единого студенческого билета» к желаемым ресурсам осуществляется путем сканирования QR-кода через мобильное приложение Privat24» — отметил Андрей Якимив, директор ПриватБанка на Львовщине.

Как сообщили инициаторы проекта, билеты будут бесплатными для каждого студента «Львовской Политехники». Через электронный билет студенты смогут получать расписание, консультации к экзаменам, доступ к электронным средствам обучения, опросы и анкетирование и т.п.

Отметим, что потенциально клиентами проекта «Единый студенческий билет» могут стать около 23000 студентов дневной и заочной форм обучения НУ «Львовская Политехника», а если проект окажется успешным, то разработчики распространят его и на другие учебные заведения Украины.

Напомним, что проект цифрового студенческого билета был впервые представлен ПриватБанком во время мероприятия «Приват.Share», 21 марта 2017 года, одновременно с аналогичным по возможностям проектом «Digital Карты горожанина».

Источник: ПриватБанк