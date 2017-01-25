Во Львове официально запустили электронный билет в общественном транспорте, презентацию посетили Андрей Садовый и Яника Мерило [видео]

Вчера во Львове официально представили новую систему оплаты проезда с помощью электронного билета. Первыми возможность использовать смартфон в качестве билета получили пассажиры трамвайного маршрута №8, который следует от Соборной площади до кинотеатра им. Довженко. Все, что необходимо сделать для оплаты — это загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 от ПриватБанка и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

«ПриватБанк гордится тем, что именно в городе Льва, благодаря сотрудничеству с мэром Садовым А.М. и «Львовэлектротранс» впервые в Украине внедрена технология электронных билетов — удобная, понятная и идеальная с точки зрения безопасности, — говорит Андрей Якимов, директор ПриватБанка на Львовщине. — Каждый пассажир может оплатить проезд двумя кликами на смартфоне. Это занимает от 20 до 40 секунд, в зависимости от качества связи».

Руководитель «Львовэлектротранса» Михаил Сидорович отметил, что оплата смартфоном позволит пассажирам более быстро рассчитываться за поездку. Вдобавок данная система позволит избежать злоупотреблений с повторным использованием закомпостированный билетов.

Также предприятие рассматривает варианты расширения функциональности данного проекта, например, размещение в общественном транспорте зарядных устройств для смартфонов и внедрение Wi-Fi-сетей, а также возможность покупать месячный проездной билет с помощью смартфона, без необходимости посещения кассы.

После апробации электронной оплаты проезда в трамвае №8 новую систему расчета введут в троллейбусах №9 и 13, а также на других трамвайных и троллейбусных маршрутах Львова. При этом для удобства пассажиров параллельно будет действовать и бумажный билет. Эта система сохранится и после внедрения электронного билета, чтобы пассажир мог выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты.

Источник: ЛОДА