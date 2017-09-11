Во Львовской области открыли самую мощную в Украине кровельную солнечную электростанцию

В городе Борислав Львовской области Украины открыли новую солнечную электростанцию, которая состоит из двух частей — наземной и «крышной», причем последняя является самой мощной в Украине.

Станция «Синтез Солар» состоит из 4600 солнечных панелей, наземная часть обладает мощностью 326,12 кВт, размещенная на крыше — 1,114 МВт, при этом годовая общая генерация будет составлять примерно 1,4 млн кВт/ч. Оборудование оснащено солнечными модулями и инверторами китайского и немецкого производства.

Сначала строители соорудили землеотвод для строительства участка, следующим этапом стало проектирование, закупка оборудования и монтаж самой солнечной электростанции. Завершающим этапом стало присоединение к сети энергоснабжающей организации и получение лицензии на продажу.

«Если говорить глобально, то солнечная электростанция — это энергетическая независимость государства. Если же говорить интересами области — это и дополнительные рабочие места, и производственные мощности. Потому что кроме самих панелей, все остальное производство сосредоточено на территории Украины. И конечно, это современные технологии из которых самое приятное то, что именно здесь в Бориславе — самая солнечная крышная электростанция и мы действительно этим гордимся», — отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Напомним, что в мае текущего года в Яворовском районе Львовской области заработала наземная фотоэлектрическая солнечная электростанция «Озерна», расположенная на участке площадью 14,6 га и обладающая общей номинальной мощностью 9,9 МВт.

Источник: Львовская областная госадминистрация