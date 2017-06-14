Vodafone и Mastercard запустили универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay, доступный абонентам всех мобильных операторов Украины

Оператор мобильной связи Vodafone Украина в партнерстве с Mastercard официально представили первый в Украине универсальный цифровой кошелек Vodafone Pay. Сервис, о котором мы вам уже предварительно рассказывали, позволяет оплачивать различные товары и услуги со смартфона, пополнять мобильные счета абонентов любого оператора и осуществлять денежные переводы. Особо отметим, что пользователем Vodafone Pay может стать абонент любого украинского мобильного оператора, клиент любого украинского банка, владелец смартфона как на базе iOS, так и Android.

«Уровень проникновения смартфонов в Украине сегодня почти приблизился к европейскому уровню — 42% клиентов Vodafone используют для связи смартфоны. Но этап, на котором телефон нужен только для связи с миром, уже пройден. Сегодня мы превращаем смартфон любого украинского абонента в мобильный кошелек и делаем мировые технологии доступными для каждого украинца, который загрузит приложение Vodafone Pay. Для этого мы сделали его максимально открытым, простым и безопасным в использовании», — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Приложение Vodafone Pay не требует многоуровневого подтверждения операций. К примеру, он позволяет пополнить мобильный счет в три шага, а для осуществления всех платежных операций не нужно держать физическую банковскую карту в руках — благодаря интеграции с платформой цифровых кошельков Masterpass оплаты можно проводить в один клик.

«Ежедневно каждый украинец в среднем проводит не менее 4 часов со смартфоном. И мы рады открыть доступ абонентам украинских операторов к инновационному решению для использования финансовых сервисов с помощью любимых гаджетов. Смартфон как цифровой кошелек и платежное устройство становится все более массовым явлением в Украине. Благодаря интеграции Masterpass в Vodafone Pay быстрые оплаты в один клик получают новые сферы применения и становятся все более доступными», — отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Безопасность платежей с Vodafone Pay обеспечивает двойная верификация пользователя — через PIN-код или отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль. Во время авторизации в приложении система автоматически идентифицирует зарегистрированный на платформе Masterpass кошелек пользователя по номеру мобильного, позволяя осуществлять оплаты зарегистрированными в нем карточками в один клик.

Те, у кого пока нет цифрового кошелька, могут зарегистрировать свои карты в Masterpass непосредственно в Vodafone Pay. Для этого достаточно один раз добавить данные платежных карт любых банков и платежных систем в приложении — информация о картах будет храниться на платформе, гарантом безопасности которой является Mastercard.

Отметим, что в приложении Vodafone Pay доступно более 300 сервисов: пополнение без комиссии мобильного счета абонента независимо от оператора и банка-эмитента карты, денежные переводы с карты на карту или с карты на мобильный с низкими тарифами 0,5% + 2,5 грн, оплаты услуг интернет-провайдеров, телевидения, телефонии, коммунальных услуг и прочее, а также расчеты в онлайн-магазинах.

Услуги можно оплачивать как картами, так и с баланса мобильного счета. В приложении можно просмотреть историю платежей, отправить запрос другому пользователю с просьбой перевести деньги и сканировать QR-коды. Технологическим и бизнес партнером проекта стала компания MobiPay, которая входит в состав группы компаний Wallet Factory.

Приложение Vodafone Pay можно загрузить в магазинах приложений Play Market (Android) и App Store (iOS).

Источник: Vodafone