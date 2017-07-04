Vodafone Украина: 42% наших абонентов пользуются смартфонами, их проникновение выросло в 1,5 раза за последние два года

Оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что уже 42% его абонентов используют смартфоны — за два года проникновение смартфонов в сети оператора увеличилось более чем в полтора раза. На данный момент количество «умных телефонов» в украинской сети Vodafone достигло 8,8 млн, а устройств с поддержкой 3G – 8,4 млн.

Количество 4G-устройств в сети Vodafone превысило 2,2 млн, увеличившись за год в два раза. Среди них 26% – смартфоны на базе операционной системы iOS, а 64% смартфонов представляют собой Android-устройства.

Увеличение количества умных пользовательских устройств в совокупности с активным развитием 3G-сети в начале 2017 года привело к заметному росту дата-трафика. По результатам 1 квартала 2017 года клиенты Vodafone Украина использовали на 142% больше мобильного интернета, чем год назад.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Vodafone собирается заняться ритейлом мобильной техники в Украине. Соответствующее юридическое лицо «ВФ Украина Ритейл» уже официально зарегистрировано, а официальный анонс новой сети магазинов обещают провести в течение ближайшего месяца.

Источник: Vodafone