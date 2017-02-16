Vodafone Украина готовит к запуску 3G-сеть в восьми городах на востоке Украины, Краматорск получит связь третьего поколения уже в феврале

Оператор мобильной связи Vodafone Украина совместно с компанией Nokia объявили о планах по расширению сети на востоке Украины. В частности, оператор планирует модернизировать сеть 2G, развернуть сеть 3G и одновременно подготовиться к внедрению 4G в восточных областях Украины. Специалисты подразделения Services в Nokia предоставят услуги по планированию, установке, интеграции и оптимизации сети, а также окажут техническую и операционную поддержку.

В ближайшие месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена в 8 городах востока. Первыми 3G услугами Vodafone смогут воспользоваться жители Краматорска – сеть в городе будет запущена до конца февраля.

«Абоненты в Донецкой и Луганской областях ощутят улучшенное качество голосовой связи и мобильного интернета сразу после завершения модернизации. C февраля мы начинаем запуск 3G в крупных городах востока, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Учитывая то, что большинство абонентов востока Украины пользуется нашей сетью, здесь особенно актуальным будет тот европейский подход, который мы применяем при строительстве 3G – в 1,5-2 раза увеличиваем плотность базовых станций, чтобы обеспечить стабильность и безотказность наших услуг даже в условиях повышенной нагрузки» — отметил Сергей Самокрик, заместитель генерального директора Vodafone Украина, регион Север.

На сети Vodafone Украина будет реализовано решение Single RAN компании Nokia на основе универсальной платформы Flexi Multiradio, которая обеспечивает одновременную работу технологий 2G и 3G на базовой станции. В дальнейшем это позволит реализовать внедрение технологии LTE с минимальными усилиями. Отметим, что на сегодняшний день скоростной мобильный интернет от Vodafone доступен более 54% жителей Украины.

Источник: Vodafone