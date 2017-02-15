Vodafone Украина оставит в тарифах увеличенные вдвое объемы услуг по завершении зимней акции, но повысит стоимость пакетов на 10-20%

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что оставит в тарифных пакетах увеличенные во время зимней акции объемы услуг, но при этом поднимет стоимость тарифных пакетов на 10-20%.

Зимняя акция, в рамках которой новые и действующие абоненты Vodafone Украина получали увеличенные объемы услуг – вдвое больше гигабайт и минут без увеличения ежемесячной платы заканчивается 28 февраля 2017 года. По результатам данной акции оператор отметил значительный рост пользования услугами. Большинство клиентов, которые воспользовались акцией, вышли за рамки своих привычных объемов потребления мобильных услуг. В среднем абоненты акционных тарифов стали использовать на 80% больше мобильного интернета, количество звонков на другие сети в этих тарифах возросло на 70%.

Учитывая возросший спрос на услуги, компания приняла решение после окончания акции оставить без изменений увеличенные в 2 раза объемы услуг. При этом стоимость вдвое больших объёмов услуг отличается от доакционных предложений на 10-20%. Продолжает действовать и сниженная стоимость для звонков по Украине – 25 копеек за минуту. Кроме того, абоненты тарифа Vodafone L c 1 марта получат больший пакет минут для звонков по Украине – 300 минут в месяц, ранее в рамках зимней абоненты ежемесячно получали 225 минут.

Тарифные пакеты Light+ XS S M L Базовая стоимость пакетов услуг на месяц в тарифах Vodafone Red 20 грн 40 грн 60 грн 90 грн 180 грн Звонки в сети Vodafone Украинаи МТС Украина Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит Vodafone TV, «Эфир» (включено в пакет) 100 МБ/мес.

далее — безлимит 2G — — — Безлимит Соцсети: Facebook, Instagram, Twitter, VK, текст в Viber и WhatsApp 1 ГБ Безлимит Безлимит Безлимит 3G/2G Интернет 4 ГБ 8 ГБ 12 ГБ Звонки на другие сети Украины 30 мин 60 мин 75 мин 105 мин 300 мин Звонки за границу 3 грн/мин 3 грн/мин 25 мин 35 мин 75 мин SMS&MMS на все мобильные сети Украины и за границу 50 шт. за 1,50 грн/день по Украине 30 шт. по Украине 50 шт. 70 шт. 150 шт.

Абоненты Vodafone Украина, которым не нужен увеличенный объем мобильного интернета или минут на другие сети, могут сменить тариф на более дешевый, с меньшим объемом услуг. Так, обновленные линейки тарифов Vodafone Red и Light предлагают тарифы с разным объёмом услуг стоимостью от 20 до 180 грн.

Обновленная линейка тарифов Vodafone вступает в действие с 1 марта 2017 года.

Источник: Vodafone