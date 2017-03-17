Vodafone Украина подключила к мобильному интернету еще 5 станций киевского метро, доведя общее количество подключенных станций до 25 штук

С сегодняшнего дня, 17 марта 2017 года, абоненты мобильного оператора Vodafone могут пользоваться интернетом еще на пяти станциях киевской подземки. На «зеленой» ветке мобильный интернет теперь доступен на станциях «Лукьяновская», «Дружби народов» и «Выдубичи», а на «синей» ветке – на «Лыбедской» и «Демеевской».

Пассажиры на этих станциях, а также в перегонах между ними могут в полном объеме пользоваться передачей данных и голосовой связью. На сегодняшний день абоненты Vodafone и «МТС Украина» могут пользоваться наибольшим покрытием мобильного интернета в киевском метро – сеть охватывает 25 станций и перегоны между ними.

На «красной» ветке киевского метрополитена услуги голосовой связи и мобильной передачи данных доступны на станциях и в тоннелях от ст. «Нивки» до ст. «Днепр», на «синей» ветке – от ст. «Контрактовая площадь» до ст. «Демеевская», на «зеленой» ветке – от ст. «Лукьяновская» до ст. «Выдубичи».

Источник: Vodafone