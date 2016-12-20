Vodafone Украина обеспечил полное 3G-покрытие в Запорожье

Сегодня оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил о том, что полностью обеспечил 3G-покрытие в Запорожье. Теперь жители всех районов города могут пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети Vodafone.

Для обеспечения покрытия в Запорожье оператор применил поэтапный подход. Такой подход применяется в мегаполисах и помогает не только сделать плавный переход с одной технологии на другую, но и наиболее эффективно провести тонкую настройку сети в первые дни ее работы с минимальными неудобствами для абонентов. Разделение Запорожья на секторы и постепенное включение 3G с максимальной готовностью базовых станций позволило компании сразу же предоставлять клиентам качественный сервис.

Напоминаем, что по случаю запуска 3G в Запорожье Vodafone предоставил всем запорожским клиентам Vodafone 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений. Оператор начислил гигабайты всем жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone. Гигабайты без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей будут доступны автоматически вне зависимости от тарифного плана в течение четырех месяцев – по 3 гигабайта в месяц.

На сегодняшний день 3G покрытие от Vodafone доступно в 39 городах и селах Запорожской области, при этом до конца года скоростной мобильный интернет этого оператора будет доступен более 54% жителей Украины.

Источник: Vodafone Украина