Vodafonе Украина: С начала текущего года доступ к 3G-сетям получили более миллиона жителей востока страны

Оператор мобильной связи Vodafonе Украина сообщил об очередном расширении 3G-покрытия на востоке Украины. Так, сеть третьего поколения от Vodafone заработала сегодня в Покровске Донецкой области, а несколькими днями ранее в Лисичанске Луганской области. Этой весной доступ к скоростному мобильному интернету получили также жители Краматорска, Славянска, Мариуполя и его окрестностей, Северодонецка и Рубежного.

Таким образом более 1 миллиона жителей восточных областей Украины получили в этом году доступ к 3G-связи Vodafone Украина. Во время внедрения сетей третьего поколения оператор существенно увеличивает плотность базовых станций, что позволяет обеспечить стабильность предоставления услуг для большого количества абонентов в условиях повышенной нагрузки.

Отметим, что по данным Vodafone Украина, оператор активно инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры страны. Так, за период 1 квартал 2015 года – 1 квартал 2017 года инвестиции достигли 10,8 млрд грн, что является рекордным показателем для рынка Украины. К тому же по результатам 1 квартала 2017 года оператор установил вдвое больше базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Источник: Vodafone Украина