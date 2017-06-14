Vodafone Украина скоро откроет собственную сеть розничных магазинов по продаже смартфонов

На сегодняшнем мероприятии, посвященном запуску мобильного приложения Vodafone Pay, генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова сообщила, что компания собирается заняться ритейлом мобильной техники. Соответствующее юридическое лицо «ВФ Украина Ритейл» уже официально зарегистрировано, а официальный анонс новой сети магазинов обещают провести в течение ближайшего месяца.

«Это будет бренд Vodafone и даже отдельная компания. У нас будет и партнерская, и личная розница, но своя будет в приоритете, мы планируем ее развивать очень мощно. Мы готовы работать с нулевой маржей, нам не нужна маржинальность ни на девайсах, ни на самом бизнесе. Наша задача — смартфонизация со всеми установленным нашими приложениями на смартфонах», — заявила Устинова.

По словам гендиректора Vodafone Украина, они будут развивать собственную розничную сеть магазинов «с нуля», а не приобретут одну из существующих украинских сетей. Конкретные планы по количеству магазинов представители компании не назвали, однако отметили, что это будут новые точки продаж, а не существующие в данный момент магазины оператора, где также предлагаются смартфоны различных брендов.

Также Ольга Устинова сообщила, что компания намерена активно присутствовать в соцсетях, развивать мобильные приложения и дополнительные цифровые сервисы (телевидение, платежи, мессенджеры и т.д.) и продвигать технологию mobile-ID.

Источник: ЛІГА.net