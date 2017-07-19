Vodafone Украина собирается запустить 3G в Житомире уже 26 июля

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил на своей facebook-странице, что ровно через неделю, то есть 26 июля, собирается запустить «долгожданное 3G» в Житомире.

На самом деле город в посте прямо не указан, однако приведенная фотография не оставляет сомнений, что перед нами именно Житомир:

Отметим, что Житомир остается одним из последних областных центров в Украине, где до сих пор отсутствует 3G-покрытие из-за процесса конверсии, в рамках которого Министерство обороны Украины должно освободить занятые частоты. Ранее сообщалось о том, что окончательно данный процесс должен быть завершен только к ноябрю 2017 года, однако по всей видимости конверсию удалось ускорить.

Источник: Vodafone Украина